O São Paulo bateu o Independente nesta quarta-feira (07), no Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela 2ª rodada da Copinha. O São Paulo venceu por 2 a 0, ganhou a segunda seguida e encaminhou vaga à próxima fase do torneio.

Paulinho e Imarcaram os gols da vitória são-paulina. Ambos saíram ainda no primeiro tempo.

O resultado classificou o São Paulo à próxima fase da Copinha. O time chegou aos seis pontos e não poderá ser alcançado pelo terceiro colocado na última rodada.