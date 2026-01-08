Santos supera União Cacoalense e avança à segunda fase da Copinha
| Tempo de leitura: 3 min
O Santos contou com o brilho do atacante Mateus Xavier mais uma vez para superar o União Cacoalense-RO por 2 a 1, em São Carlos, e avançar à segunda fase da Copinha.
O camisa 11 do Santos marcou dois gols pelo segundo jogo seguido. Ji-Paraná descontou para a equipe de Rondônia.
Com os tentos marcados, Mateus Xavier assume a artilharia da Copinha, com quatro gols. Ele já havia marcado duas vezes na estreia, na vitória por 3 a 0 contra o Real Brasília.
A vitória garante o Peixe na segunda fase da competição como líder do grupo 16, com seis pontos. Grêmio São-Carlense (2), União Cacoalense (1) e Real Brasília (1) não conseguem mais alcançar a equipe santista com apenas mais uma rodada a ser jogada.
Na próxima fase, o Santos encara o segundo colocado do grupo 15. Ferroviária, Cuiabá e Quixadá são os possíveis adversários. Já o União Cacoalense precisará vencer na última rodada e torcer por uma vitória do próprio Peixe.
As equipes voltam a campo no sábado, pela última rodada da fase de grupos da Copinha. O Santos enfrenta o Grêmio São-Carlense-SP, às 11h (de Brasília). Já a União Cacoalense pega o Real Brasília-DF pouco antes, às 08h45.
Mais um raio na Vila?
Mateus Xavier está sendo o nome do Santos na Copinha até aqui. Com os dois gols marcados contra o União Cacoalense, o camisa 11 chegou a quatro bolas na rede em duas partidas e assumiu a artilharia da competição. Em um primeiro tempo que o Peixe sofreu para criar chances claras, o atacante abriu o caminho com um gol acrobático.
Na etapa final, o Peixe até levou o empate, mas Mateus Xavier apareceu de novo. O União Cacoalense igualou o placar em pênalti cobrado por Ji-Paraná, depois que Lucas Yan bateu a mão na bola dentro da área. Só que pouco depois, o camisa 11 do Santos venceu pelo alto e deu o triunfo para a equipe santista.
Gols e destaques
Faltando pontaria. O Santos começou com mais posse de bola e não tomou sustos, só que faltava capricho para finalizar as jogadas. Nas únicas finalizações do Peixe, Nadson tentou bater com efeito e mandou para fora, enquanto Lucas Yan arriscou da intermediária e isolou. Mateus Xavier foi outro que não acertou o gol em batida rasteira.
1x0. Depois de perder chance praticamente embaixo do gol, Mateus Xavier abriu o placar para o Santos. JP Chermont cobrou escanteio na área, Nadson cabeceou em cima da marcação e a bola ficou viva pelo alto. O camisa 11 do Peixe fez uma acrobacia, chegou antes do goleiro João Pedro e balançou as redes aos 36, marcando seu terceiro gol em dois jogos.
Peixe acordou. Após inaugurar o placar, o Santos ficou mais leve e criou três chances antes do fim do intervalo. Lucas Yan cobrou falta na trave, Rafael Freitas não aproveitou cruzamento pela esquerda, e Rafael Gonzaga exigiu defesa do goleiro João Pedro.
Volta do intervalo quente. Os Meninos da Vila começaram o segundo tempo criando mais oportunidades. Logos aos 20 segundos, Rafael Gonzaga mandou bola no travessão do União Cacoalense. Nadson, um dos destaques do Peixe, mandou um canuto por cima pouco depois. Mateus Xavier também podia ter feito o segundo, mas não pegou bem após cruzamento de Chermont.
1x1. O União Cacoalense chegou ao empate em uma cobrança de pênalti. Aos 14 minutos, Lucas Yan bateu a mão na bola dentro da área na tentativa de Coutinho. Na batida, Ji-Paraná mandou no ângulo para igualar.
2x1. Só que o Santos não demorou para voltar à frente do placar com seu artilheiro: Mateus Xavier. Aos 22 minutos, JP Chermont cruzou no cabeça do camisa 11, que ganhou pelo alto e viu o goleiro João Pedro até tocar na bola, mas não conseguiu espalmar.
Espalma o goleiro. No final, Pedro Assis ainda teve a chance de ampliar para o Santos, mas bateu em cima de João Pedro, que espalmou para longe.