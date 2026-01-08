A oposição do São Paulo crê em um caminho difícil para o impeachment de Julio Casares.

A reportagem falou com fontes que foram unânimes: dificilmente dois terços da casa votarão pela saída do mandatário.

A votação está marcada para o próximo dia 14 de janeiro, às 19h (de Brasília), no Morumbis. A votação será fechada, como é usual em casos punitivos, e presencial.