Uma mulher de 26 anos morreu na segunda-feira (5) após três dias internada devido aos ferimentos que sofreu ao cair de um ônibus municipal em movimento na cidade de São Sebastião, no litoral paulista. O acidente ocorreu em 2 de janeiro, na avenida Manoel Hipólito do Rego, no bairro Cigarras.

A vítima foi identificada como Renata Yassu Nakama, 26. Ela deixa dois filhos.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública estadual), a janela do coletivo teria cedido, fazendo com que a passageira caísse do ônibus.