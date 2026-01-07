A vacina de dose única do Instituto Butantan contra a dengue começará a ser aplicada no SUS (Sistema Único de Saúde) em 17 de janeiro nos municípios de Maranguape (CE) e Nova Lima (MG). No dia seguinte, Botucatu (SP) abrirá a sua campanha de imunização.

Os três municípios foram escolhidos pelo Ministério da Saúde para avaliar o impacto do uso da nova vacina, em uma estratégia de "imunização acelerada". O público-alvo será composto pela população de 15 a 59 anos, disse a pasta.

O teste será feito com uma parte do lote de 1,3 milhão de vacinas já entregue pelo Butantan. Na sequência, serão imunizados os profissionais de saúde da atenção primária que atuam na "linha de frente do SUS", como médicos, enfermeiros e agentes de saúde, segundo o ministério.