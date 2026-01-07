A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou um novo medicamento indicado para tratamento da doença de Alzheimer em estágio inicial e pacientes com comprometimento cognitivo leve (CCL).

Produzido pela empresa japonesa Eisai em parceria com a Biogen, o lecanemabe, vendido como Leqembi, reduz placas de beta-amiloide no cérebro, retardando o declínio cognitivo em pacientes.

O remédio não trata sintomas como perda de memória, desorientação, mudanças na personalidade e no comportamento, mas pode ajudar a retardar a progressão da doença.