O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) caiu ao tentar caminhar e teve traumatismo craniano leve, segundo o cardiologista Brasil Caiado, que o acompanha. Bolsonaro passou por exames nesta quarta-feira (7) e retornou para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde está preso.

Inicialmente, os médicos e a família apontaram que ele havia caído da cama durante a madrugada. Caiado afirmou que tentou reconstituir o episódio com o ex-presidente nesta quarta e que, pelos ferimentos, constatou que ele caiu ao tentar andar.

A principal hipótese é de que uma interação entre os medicamentos possa ter provocado o mal-estar no presidente. O cardiologista disse que vai dividir o caso com a equipe da Polícia Federal, onde Bolsonaro está preso, e afirmou que ele não tem condições de ficar sozinho.