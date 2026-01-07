O ITMI (Instituto Tecnológico de Medicina Inteligente), apresentado como o primeiro hospital público inteligente do Brasil, deve ser inaugurado em 2029, segundo anúncio feito nesta quarta-feira (7) pelo governo federal. Para a construção e a implementação da instituição, serão gastos cerca de R$ 1,9 bilhão.

O presidente Lula (PT) e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participaram nesta quarta-feira da assinatura do contrato de US$ 320 milhões (cerca de R$ 1,7 bilhão) com o NDB (Novo Banco de Desenvolvimento), conhecido como banco do Brics, para a construção do ITMI. Também serão destinados R$ 110 milhões de recursos do governo federal e R$ 55 milhões do Governo de São Paulo.

A unidade será construída no complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) e fará atendimento com foco em urgência e emergência, assistência especializada em medicina de emergência, terapia intensiva e neurologia. O projeto prevê o uso de inteligência artificial, ambulâncias conectadas em 5G e telessaúde.