O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou o hospital DF Star, em Brasília, na tarde desta quarta-feira (7), após passar por exames médicos em razão de um traumatismo leve. Ele retornou à Superintendência da Polícia Federal, onde cumpre pena.

Bolsonaro foi levado ao hospital depois de sofrer uma queda na cela da PF, na terça-feira (6), quando bateu a cabeça em um móvel. Segundo informações do atendimento médico, os exames foram realizados para apurar o quadro clínico após o episódio.

Os advogados do ex-presidente haviam solicitado autorização para a realização dos procedimentos, apontando sintomas compatíveis com traumatismo craniano leve, síncope noturna associada à queda, possível crise convulsiva, oscilação transitória de memória e um corte na região temporal direita.