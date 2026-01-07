A Defesa Civil emitiu alertas de chuva para São Paulo na tarde desta quarta-feira (7). Após um aviso para a zona sul, também houve notificações para as zonas norte e leste, além de Guarulhos, na região metropolitana. Toda a capital paulista entrou em estado de atenção para alagamentos.

Às 16h30, as regiões das subprefeituras de Aricanduva/Formosa e de Itaquera entraram em alerta para transbordamento do rio Aricanduva, na altura da avenida Ragueb Chohfi com a avenida Itaquera.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, as áreas de chuva formadas pelo calor e pela atuação da brisa marítima tiveram atuação forte também na zona leste, que entrou em estado de atenção às 14h16, e seguiram para a região do ABC Paulista.