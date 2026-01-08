08 de janeiro de 2026
FARRA DO INSS

PF apura se Lulinha foi sócio oculto do 'Careca do INSS'

Reprodução de vídeo/@Poder360/Youtube
A apuração busca esclarecer se existe alguma relação entre o filho do presidente Lula e o empresário Antônio Camilo Antunes
A Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal que identificou menções ao nome de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, nas investigações sobre fraudes em descontos associativos em aposentadorias do INSS. A apuração busca esclarecer se existe alguma relação entre o filho do presidente Lula e o empresário Antônio Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS", um dos principais alvos do esquema.

Leia mais: 'Se tiver filho meu envolvido nisso, será investigado', diz Lula

Segundo a PF, as referências surgiram em documentos e diálogos apreendidos durante buscas realizadas na operação Sem Desconto. O material levou à abertura de uma linha de investigação que analisa a hipótese de um vínculo indireto entre Lulinha e o empresário, possivelmente por meio da empresária Roberta Luchsinger, que também é investigada.

A defesa de Fábio Luís nega qualquer envolvimento com as irregularidades no INSS e afirma que as citações decorrem de vazamentos seletivos com motivação política. O caso está em fase inicial, sob relatoria do ministro André Mendonça no STF.

*Com informações do SBT News

