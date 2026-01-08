A Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal que identificou menções ao nome de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, nas investigações sobre fraudes em descontos associativos em aposentadorias do INSS. A apuração busca esclarecer se existe alguma relação entre o filho do presidente Lula e o empresário Antônio Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS", um dos principais alvos do esquema.

Segundo a PF, as referências surgiram em documentos e diálogos apreendidos durante buscas realizadas na operação Sem Desconto. O material levou à abertura de uma linha de investigação que analisa a hipótese de um vínculo indireto entre Lulinha e o empresário, possivelmente por meio da empresária Roberta Luchsinger, que também é investigada.