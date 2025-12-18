O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta quinta-feira (18) que ninguém ficará fora das investigações sobre o esquema de fraudes em aposentadorias e pensões do INSS, nem mesmo familiares. Segundo ele, se algum de seus filhos tiver envolvimento no caso, também será investigado.

A afirmação foi feita após Lula ser questionado sobre apurações da Polícia Federal e a suposta ligação de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, com Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, apontado como operador do esquema.