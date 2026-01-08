Os demitidos faziam parte da estrutura montada pelo deputado Rodrigo Bacellar (União), presidente afastado da Alerj sob suspeita de vazar informações de uma operação contra o ex-deputado TH Jóias, ligado ao Comando Vermelho.

O presidente interino da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), Guilherme Delaroli (PL), exonerou nesta terça-feira (6) mais de 200 funcionários da Casa, entre eles um filho e uma ex-mulher do ex-governador Sérgio Cabral.

O ex-deputado Marco Antônio Cabral, filho do ex-governador, foi nomeado em 2023, na gestão Bacellar. Ele era assessor da presidência e recebeu líquido, em dezembro, R$ 9.741,91. Suzana Neves Cabral estava na Alerj desde 2016, nomeada por Jorge Picciani, e recebeu, no mês passado, R$ 10.910,88 líquido.

Em nota, Delaroli disse que não comentaria exonerações específicas. Afirmou que "as exonerações seguem o curso natural da transição na presidência".

Marco Antônio afirmou que "exonerar e nomear é função do presidente, e ele tem o direito de tirar e colocar quem ele quiser". Ele negou que ele ou sua mãe, Suzana, fossem funcionários fantasmas.