O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil), foi preso nesta quarta-feira (3) acusado de vazar informações sigilosas da Polícia Federal ao ex-deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, preso desde setembro por suposta ligação com o crime organizado.

Segundo despacho do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), Bacellar tomou conhecimento prévio de uma operação policial, repassado o aviso ao então deputado e indicado quais itens poderiam ser alvo da apreensão, orientando a retirada dos objetos da residência de TH. A PF afirma que o vazamento prejudicou as investigações da Operação Zargun, que mirou negócios ilícitos envolvendo tráfico de drogas e armas no Rio.