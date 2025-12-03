O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil), foi preso nesta quarta-feira (3) acusado de vazar informações sigilosas da Polícia Federal ao ex-deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, preso desde setembro por suposta ligação com o crime organizado.
Segundo despacho do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), Bacellar tomou conhecimento prévio de uma operação policial, repassado o aviso ao então deputado e indicado quais itens poderiam ser alvo da apreensão, orientando a retirada dos objetos da residência de TH. A PF afirma que o vazamento prejudicou as investigações da Operação Zargun, que mirou negócios ilícitos envolvendo tráfico de drogas e armas no Rio.
Ainda conforme o STF, Bacellar exerce forte influência política tanto na Alerj quanto em áreas do Executivo fluminense, o que, para os investigadores, reforça o risco de interferência na apuração. Além da prisão, foram cumpridos mandados de busca e apreensão.
A Alerj declarou que ainda não foi comunicada oficialmente e que adotará providências assim que tiver acesso aos detalhes da operação.
*Com informações do SBT News