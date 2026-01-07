Uma mulher de 28 anos, grávida, morreu depois de ser violentamente agredida e ter o corpo incendiado em via pública, em Itapevi, na Grande São Paulo. O caso aconteceu na manhã de terça-feira (6) e é tratado pela polícia como morte suspeita.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a vítima foi localizada na Avenida Leda Pantalena, no bairro Jardim Portela, com graves queimaduras pelo corpo. Testemunhas relataram à Polícia Militar que a mulher foi acusada de cometer furto num comércio da região, o que teria motivado as agressões.
A PM e o Corpo de Bombeiros foram acionados e a vítima foi socorrida em estado gravíssimo ao Hospital Geral de Itapevi. Ela apresentava queimaduras em mais de 70% do corpo, além de sinais de espancamento, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta quarta (7).
A Polícia Civil faz diligências para esclarecer a dinâmica do crime e identificar os responsáveis pelo ataque.
*Com informações do Metrópoles