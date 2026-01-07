07 de janeiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
ATAQUE BRUTAL

Acusada de furto, grávida morre espancada e queimada na rua

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/CBPMSP
A vítima foi localizada na Avenida Leda Pantalena, no bairro Jardim Portela, com graves queimaduras pelo corpo.
A vítima foi localizada na Avenida Leda Pantalena, no bairro Jardim Portela, com graves queimaduras pelo corpo.

Uma mulher de 28 anos, grávida, morreu depois de ser violentamente agredida e ter o corpo incendiado em via pública, em Itapevi, na Grande São Paulo. O caso aconteceu na manhã de terça-feira (6) e é tratado pela polícia como morte suspeita.

Leia mais: VÍDEO: PM dá chute na barriga de jovem grávida durante abordagem

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a vítima foi localizada na Avenida Leda Pantalena, no bairro Jardim Portela, com graves queimaduras pelo corpo. Testemunhas relataram à Polícia Militar que a mulher foi acusada de cometer furto num comércio da região, o que teria motivado as agressões.

A PM e o Corpo de Bombeiros foram acionados e a vítima foi socorrida em estado gravíssimo ao Hospital Geral de Itapevi. Ela apresentava queimaduras em mais de 70% do corpo, além de sinais de espancamento, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta quarta (7).

A Polícia Civil faz diligências para esclarecer a dinâmica do crime e identificar os responsáveis pelo ataque.

*Com informações do Metrópoles

Comentários

Comentários