O cineasta húngaro Béla Tarr morreu aos 70 anos, após uma longa e grave doença. A informação foi confirmada pelo diretor Bence Fliegauf à agência nacional de notícias da Hungria, em nome da família, e reforçada pela Academia Europeia de Cinema, que publicou uma homenagem ao realizador nesta terça-feira (6).

Reconhecido como um dos grandes nomes do cinema de autor contemporâneo, Tarr construiu uma filmografia marcada por planos longos, ritmo contemplativo e imagens em preto e branco de forte impacto visual. Seu estilo radical influenciou gerações de diretores do circuito artístico, entre eles Jim Jarmusch e Gus Van Sant.

Ao longo de uma carreira relativamente curta, Béla Tarr dirigiu nove longas-metragens. Estreou em 1979 com Family Nest e consolidou sua linguagem ao longo das décadas seguintes, culminando em obras amplamente celebradas como Satantango e O Cavalo de Turim (The Turin Horse), lançado em 2011 e apontado como seu filme de despedida.