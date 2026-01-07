Thayze Rodrigues, 42, estava deitada em uma rede quando o acidente aconteceu. A mulher, que morava em Rondonópolis (MT), tinha ido passar férias após o réveillon na casa de sua avó, que mora em região litorânea.

Uma empresária de Mato Grosso morreu após ser atingida por uma pilastra de uma casa em Paracuru (CE) na última segunda-feira (05).

A coluna da residência da avó, que segurava a rede, desabou sobre ela. À reportagem, Claudia Valéria Garcia, amiga da vítima, informou que o desabamento ocorreu na frente da filha, 18, e do genro de Thayze.

A empresária morreu no local. Os familiares acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel), mas Thayze já não estava mais viva quando chegaram. A Polícia Militar e a Perícia Forense também estiveram na casa na sequência.

O caso é investigado pela delegacia de Paracuru. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Ceará informou, em nota, que está apurando as circunstâncias do acidente.