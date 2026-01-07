A Nestlé Brasil iniciou o recolhimento voluntário e preventivo de lotes específicos de fórmulas infantis comercializadas em todo o país. A medida foi adotada após análises internas de rotina apontarem a possível presença de cereulide, uma substância produzida pelo microrganismo Bacillus cereus, em um ingrediente utilizado na fabricação dos produtos. A toxina produzida por essa bactéria pode causar vômitos persistentes, diarreia e letargia após o consumo.

A medida está em conformidade com a Resolução nº 32/2026 da Anvisa, publicada nesta quarta-feira (7), e atinge fórmulas das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino, produzidas pela Nestlé Brasil Ltda.

Produtos e lotes a serem recolhidos no Brasil

Segundo a Anvisa, o recolhimento envolve apenas lotes específicos das seguintes marcas:

NAN SUPREME PRO – 0 a 6 meses