A Nestlé Brasil iniciou o recolhimento voluntário e preventivo de lotes específicos de fórmulas infantis comercializadas em todo o país. A medida foi adotada após análises internas de rotina apontarem a possível presença de cereulide, uma substância produzida pelo microrganismo Bacillus cereus, em um ingrediente utilizado na fabricação dos produtos. A toxina produzida por essa bactéria pode causar vômitos persistentes, diarreia e letargia após o consumo.
A medida está em conformidade com a Resolução nº 32/2026 da Anvisa, publicada nesta quarta-feira (7), e atinge fórmulas das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino, produzidas pela Nestlé Brasil Ltda.
Produtos e lotes a serem recolhidos no Brasil
Segundo a Anvisa, o recolhimento envolve apenas lotes específicos das seguintes marcas:
NAN SUPREME PRO – 0 a 6 meses
Lote: 5326046041
Lote: 5325046041
Lote: 5324046041
Lote: 5321046041
Lote: 5320046041
Lote: 5319046041
Lote: 5321046043
NANLAC SUPREME PRO – 1 a 3 anos
Lote: 5340046041
Lote: 5339046041
Lote: 5338046041
Lote: 5302046041
Lote: 5301046041
NESTOGENO – 0 a 6 meses
Lote: 5344046041
Lote: 5343046041
Lote: 5342046041
Lote: 5341046041
NANLAC COMFOR – 1 a 3 anos
Lote: 5338046041
Lote: 5337046041
Lote: 5336046041
Lote: 5328046041
Lote: 5327046043
Lote: 53430460V2
Lote: 53390460V2
Lote: 53390460V1
Lote: 53380460V1
Lote: 53370460V1
NAN SCIENCE PRO SENSITIVE
Lote: 5323046041
ALFAMINO
Lote: 52720017Y2
Lote: 51540017Y1
Lote: 51060017Y1
Apenas os lotes listados acima estão incluídos no recolhimento e não têm nenhuma relação com itens recolhidos em 2024, cujas fórmulas foram corrigidas naquela época. Os demais produtos e lotes das mesmas marcas continuam liberados para consumo, segundo a Anvisa e a fabricante.
Orientações a pais e responsáveis
Pais e cuidadores devem verificar o número do lote impresso no rótulo das fórmulas infantis. Caso o produto pertença a um dos lotes recolhidos, o consumo deve ser interrompido imediatamente. Em situações de sintomas como vômitos persistentes, diarreia ou sonolência excessiva após o consumo, a orientação é procurar atendimento médico e informar o alimento ingerido, se possível levando a embalagem.
Resposta da Nestlé
Em nota, a Nestlé informou que o recolhimento é voluntário e preventivo, adotado após testes de qualidade identificarem a possível presença de cereulide em um ingrediente específico. A empresa destacou que, até o momento, não há registros confirmados de reações adversas relacionadas aos produtos incluídos no recolhimento.
Consumidores com produtos dos lotes afetados devem suspender o uso e entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor para devolução gratuita e reembolso integral, pelos canais falecom@nestle.com.br ou pelo telefone 0800 761 2500, com atendimento 24 horas por dia. A empresa afirmou ainda que coopera com as autoridades e que nenhum outro produto ou lote foi impactado.