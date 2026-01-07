A rede Farma Conde ampliou, ao longo de 2025, suas ações nas áreas ambiental, social e de governança (ESG), com iniciativas que envolvem sustentabilidade operacional, programas sociais e práticas de compliance em diferentes regiões do estado de São Paulo.

No campo ambiental, a empresa mantém um Centro de Distribuição em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, abastecido integralmente por energia solar. A estrutura conta com uma usina fotovoltaica instalada no próprio local, em formato de carport, utilizada para suprir a demanda energética da operação e reduzir a emissão de gases de efeito estufa.

Outras medidas adotadas incluem a digitalização de processos administrativos, com redução do uso de papel, além de ajustes logísticos voltados à diminuição do consumo de combustíveis e de desperdícios. O Centro de Distribuição também utiliza água de poço artesiano de forma controlada e abriga uma horta comunitária, que fornece alimentos para as refeições dos colaboradores.