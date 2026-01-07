A rede Farma Conde ampliou, ao longo de 2025, suas ações nas áreas ambiental, social e de governança (ESG), com iniciativas que envolvem sustentabilidade operacional, programas sociais e práticas de compliance em diferentes regiões do estado de São Paulo.
No campo ambiental, a empresa mantém um Centro de Distribuição em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, abastecido integralmente por energia solar. A estrutura conta com uma usina fotovoltaica instalada no próprio local, em formato de carport, utilizada para suprir a demanda energética da operação e reduzir a emissão de gases de efeito estufa.
Outras medidas adotadas incluem a digitalização de processos administrativos, com redução do uso de papel, além de ajustes logísticos voltados à diminuição do consumo de combustíveis e de desperdícios. O Centro de Distribuição também utiliza água de poço artesiano de forma controlada e abriga uma horta comunitária, que fornece alimentos para as refeições dos colaboradores.
No mesmo espaço, foram implantadas iniciativas voltadas ao ambiente de trabalho, como áreas verdes e um pequeno núcleo com animais, utilizado como estratégia de convivência e contato com a natureza.
Na área de governança, a Farma Conde informou que mantém políticas de ética e integridade, com monitoramento de indicadores, relatórios periódicos e consolidação anual de dados relacionados à agenda ESG, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). A empresa também afirma ter reforçado controles internos e práticas de compliance nos últimos anos.
As ações sociais foram concentradas, em 2025, no programa interno Atitude Consciente. Entre as iniciativas, a rede participou de campanhas de saúde pública, com a doação de mais de 55 mil unidades de repelentes à Prefeitura de São José dos Campos, distribuídas em Unidades Básicas de Saúde e Casas do Idoso, no contexto do enfrentamento à dengue. Profissionais que atuam no controle de endemias também receberam mais de 20 mil frascos de protetor solar.
Na área de assistência social, a Campanha do Agasalho arrecadou mais de 60 toneladas de roupas, com pontos de coleta em todas as lojas da rede. Outra ação foi a Loja Solidária Itinerante, uma carreta adaptada que percorreu bairros em situação de vulnerabilidade em parceria com fundos sociais de solidariedade de diferentes municípios.
Durante o período de romaria a Aparecida, a empresa realizou atendimentos básicos de saúde e orientações a peregrinos em Taubaté. A proteção animal também integrou as ações sociais, com doações de casinhas, ração e medicamentos ao Programa Pet Comunitário e ao Centro de Controle de Zoonoses.
A rede mantém ainda doações regulares de medicamentos e alimentos a instituições filantrópicas, como o Mosteiro de Ain Karin, em Jacareí, e ao GACC São José dos Campos, que atende crianças e jovens em tratamento contra o câncer.
Segundo Claudia Conde, farmacêutica e fundadora da rede, as ações fazem parte de uma política institucional de atuação social e ambiental. “A proposta é estruturar iniciativas que tenham continuidade e impacto prático nas comunidades onde a empresa atua”, afirma.