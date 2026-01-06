Dois vencedores da Mega da Virada 2025 ainda não se apresentaram para retirar o prêmio, de acordo com a Caixa.

Segundo o banco, os apostadores das apostas individuais contempladas com o prêmio principal (seis acertos) da Mega da Virada, registradas nas cidades de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, todas feitas pelo canal eletrônico, já se apresentaram para o recebimento.

O ganhador da aposta simples feita em João Pessoa, na Paraíba, ainda não compareceu para o recebimento do prêmio.