A FPF (Federação Paulista de Futebol) decidiu afastar o árbitro Vinicius Pinto Tonollo, de 22 anos, e o auxiliar Jefferson Yago Franco Pinto, de 30 anos, após o erro crasso na vitória do Palmeiras por 4 a 2 contra o Monte Roraima, nesta segunda-feira (05), pela Copinha, na Arena Barueri.

A FPF se reuniu na tarde desta terça-feira (06) e decidiu afastar os dois por tempo indeterminado. O árbitro da partida validou o quarto gol do Palmeiras, em que a bola bate no travessão e quica muito longe do gol, após o bandeirinha confirmar que ela tinha ultrapassado a linha (mesmo estando mal posicionado no lance).

Aos 30 minutos do 2º tempo, Arthur arriscou de fora da área, a bola bateu no travessão, no chão e o bandeirinha Jefferson Yago Franco Pinto correu para o meio do campo confirmando gol. O árbitro Vinicius Pinto Tonollo seguiu o auxiliar.