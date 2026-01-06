Um policial militar de 37 anos matou um jovem de 21 anos com um tiro na cabeça após uma discussão de trânsito na Brasilândia, zona norte de São Paulo, na tarde de segunda-feira (5). O agente Leandro de Souza Assis, que estava de folga, se entregou e foi preso.

O caso ocorreu por volta das 14h na rua Reverendo Carlos Wesly, segundo informações da SSP (Secretaria da Segurança Pública do estado).

De acordo com o boletim de ocorrência, Assis relatou que dirigia pela rua Luanda quando encontrou o veículo conduzido por Bruno Lisboa Araújo. Segundo a versão do policial, não havia espaço para os dois carros passarem simultaneamente.