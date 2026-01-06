PM de folga mata jovem com tiro na cabeça em briga de trânsito
| Tempo de leitura: 1 min
Um policial militar de 37 anos matou um jovem de 21 anos com um tiro na cabeça após uma discussão de trânsito na Brasilândia, zona norte de São Paulo, na tarde de segunda-feira (5). O agente Leandro de Souza Assis, que estava de folga, se entregou e foi preso.
O caso ocorreu por volta das 14h na rua Reverendo Carlos Wesly, segundo informações da SSP (Secretaria da Segurança Pública do estado).
De acordo com o boletim de ocorrência, Assis relatou que dirigia pela rua Luanda quando encontrou o veículo conduzido por Bruno Lisboa Araújo. Segundo a versão do policial, não havia espaço para os dois carros passarem simultaneamente.
O PM afirmou que deu marcha à ré e, na esquina com a rua Reverendo Carlos Wesly, emparelhou com o carro de Araújo. Durante a discussão, a vítima teria ameaçado matá-lo. Ainda durante a conversa, Assis disse que resolveu tirar uma foto do carro do outro motorista. Araújo então teria ficado irritado e ofendido o PM, segundo o relato.
Ainda conforme o boletim de ocorrência, Araújo abriu parcialmente a porta do veículo, colocou um dos pés para fora e fez menção de sacar uma arma. Nesse momento, o policial teria pegado a pistola da corporação que portava e efetuado um disparo contra o jovem. A reportagem não localizou a defesa dele.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros levou Araújo ao Hospital Vila Nova Cachoeirinha, onde ele morreu.
O registro de ocorrência da Polícia Civil aponta que nenhuma arma foi encontrada com Araújo.
Assis foi encaminhado para o presídio Romão Gomes.
O corpo de Araújo vai ser sepultado nesta quarta-feira (7) no cemitério Cachoeirinha, na zona norte da capital. Ela deixa uma filha de duas semanas.
A Polícia Militar foi procurada, mas não respondeu aos questionamentos até a publicação deste texto.