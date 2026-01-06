O Conselho Consultivo do São Paulo se manifestou contra a abertura de um processo de impeachment do presidente Julio Casares.

O órgão, formado por ex-presidentes do clube e do Conselho Deliberativo, realizou uma reunião extraordinária nesta terça-feira (6), em um prédio na zona oeste da capital. Dos 12 integrantes do grupo, nove participaram do encontro.

O único a se posicionar a favor da abertura do processo de afastamento foi José Carlos Ferreira, presidente do Conselho Deliberativo entre 2011 e 2014.