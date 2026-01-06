Marcos Antonio Lopes, 28, diz que no morro da Formiga todos nascem com um time de futebol e uma folia de reis para torcer. Ele é Botafogo e Brilhante Estrela de Belém.

Assim como os grandes clubes do Rio, as folias do morro da Formiga são quatro. Não há no Rio de Janeiro lugar que celebre mais o Dia de Reis, comemorado nesta terça-feira (6), do que a comunidade da Tijuca, na zona norte da capital fluminense.

Entre a vegetação da mata atlântica e um dos bairros mais populosos da cidade, o morro da Formiga tem uma população pequena se comparada com outras favelas da região -eram 2.763 habitantes em 2022, segundo dados do Censo Favelas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).