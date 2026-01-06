Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 10 milhões na próxima quinta
A Caixa Econômica Federal sorteou o concurso 2956 da Mega-Sena na noite desta terça-feira (6). Ninguém acertou as seis dezenas. O prêmio principal acumulou e pode pagar R$ 10 milhões na próxima quinta-feira (8).
Os números sorteados foram: 24 - 21 - 18 - 47 - 10 - 43.
Segundo a Caixa, 23 apostas acertaram 5 números, e cada uma levou R$ 63.485,37. Outras 2.703 marcaram quatro acertos e ganharam, cada, R$ 890,44.
O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão pelos canais da Caixa no YouTube e Facebook. Os jogos já estão abertos para o concurso 2957.
A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.
A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 6) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 42), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.