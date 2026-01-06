Uma mulher foi sequestrada no estacionamento de um supermercado na zona sul de São Paulo, quando ia entrar em seu carro após fazer compras.

O caso ocorreu na tarde desta terça-feira (6) em um estabelecimento na avenida das Nações Unidas, na região de Santo Amaro.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública estadual diz que a vítima de sequestro relâmpago foi encontrada momentos depois, bem como o veículo usado pelos criminosos. Não foi informado se ela ficou ferida e se a polícia identificou os suspeitos de participarem do crime.