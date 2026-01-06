O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um discurso em Washington nesta terça-feira (6), aos deputados do Partido Republicano, elogiando a ação militar dos Estados Unidos na Venezuela, no último sábado (3). Naquela madrugada, militares do país sequestraram o presidente, Nicolás Maduro, e a primeira-dama, Cília Flores.

Aos parlamentares, Trump disse, sem dar mais detalhes, que "do outro lado, muitos morreram" na operação, especificando que havia "muitos cubanos" entre os mortos.

O discurso a seus colegas de partido foi feito para marcar o começo do ano no congresso norte-americano.