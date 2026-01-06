O narrador Odinei Ribeiro, que fazia parte do Grupo Globo há 18 anos, se desligou da empresa.

Odinei disse que pediu demissão para "realizar novos sonhos". Ele, que era presença frequente em transmissões do Sportv do Premiere, confirmou a saída à página "Narradores Brasileiros".

"Quanto a Globo, só gratidão", prosseguiu o narrador. Ele estava na empresa desde 2007 -no ano seguinte, foi contratado para o quadro fixo da companhia.