Hulk pediu rescisão do seu contrato com o Atlético-MG para assinar com o Fluminense. O Galo, no entanto, dificulta a liberação do jogador e quer o valor da multa para oficializar a liberação.

Relação estremecida

O estafe de Hulk expressou o desejo de saída nesta terça-feira. O vínculo do atacante com o clube mineiro vai até dezembro deste ano.

Representantes do jogador estão em contato direto com o departamento jurídico do Galo para acertar detalhes. A multa rescisória é a grande questão.