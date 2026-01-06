Idosos que sofrem queda com batida de cabeça, como ocorreu com o ex-presidente Jair Bolsonaro, devem passar por avaliação médica imediata e permanecer em observação por um período de 12 a 24 horas, mesmo que o trauma pareça leve e não haja ferimentos aparentes, dizem especialistas.

Segundo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, ele sofreu uma queda enquanto dormia na madrugada desta terça-feira (6). Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília desde novembro do ano passado após tentar romper a tornozeleira eletrônica com ferro de solda.

"Não sabemos ao certo o horário da queda, e o Jair não se lembra por quanto tempo ficou desacordado", disse Michelle em publicação no Instagram.