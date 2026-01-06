Um ônibus de turismo capotou nesta terça-feira (06) na BR-365, em Patos de Minas, matando cinco pessoas e ferindo outras 47.

Vítimas voltavam de festas em comemoração ao Ano-Novo em Salvador, segundo o Corpo de Bombeiros. Ao todo, 28 pessoas sofreram ferimentos leves, entre elas dois motoristas e quatro crianças.

Outras 19 pessoas estão internadas com ferimentos mais graves. Elas foram levadas ao Hospital Regional Antônio Dias.