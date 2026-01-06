João Ricardo foi preso em flagrante em abril de 2025 por suspeita de furtar obras de arte no Rio de Janeiro. Ele foi denunciado pelo Ministério Público sob acusação de levar obras de um hotel e de um escritório de arquitetura na Barra da Tijuca. Em ao menos uma das ações, ele teria usado um uniforme de prestador de serviço para entrar nos prédios.

O valor dos itens roubados ultrapassa R$ 20 mil. Segundo a polícia, apenas quatro objetos roubados - um quadro e três esculturas - teriam, somados, o valor estimado de R$ 23 mil.

O furto foi interceptado em um shopping vizinho ao hotel. Seguranças do local perceberam a ação e interceptaram Mendes quando ele tentava entrar em um táxi no estacionamento. Ele conseguiu fugir em uma moto, mas foi preso em seguida.