Mais de 15 anos após o assassinato de Eliza Samudio, um novo elemento inesperado reacende questionamentos sobre o caso. Um passaporte antigo da modelo foi encontrado em Portugal no fim de 2025, guardado entre livros em um apartamento alugado no país.

O documento foi localizado por um morador do imóvel, que preferiu não se identificar. Segundo o relato, o passaporte estava na estante de uma área compartilhada do apartamento e chamou atenção por pertencer a uma figura conhecida de um crime de grande repercussão no Brasil. O homem afirmou ter reconhecido Eliza imediatamente pela foto.