Portugal: Passaporte de Eliza Samudio é achado 15 anos após morte

Reprodução/Leo Dias TV
O documento foi localizado por um morador do imóvel, que preferiu não se identificar.

Mais de 15 anos após o assassinato de Eliza Samudio, um novo elemento inesperado reacende questionamentos sobre o caso. Um passaporte antigo da modelo foi encontrado em Portugal no fim de 2025, guardado entre livros em um apartamento alugado no país.

O documento foi localizado por um morador do imóvel, que preferiu não se identificar. Segundo o relato, o passaporte estava na estante de uma área compartilhada do apartamento e chamou atenção por pertencer a uma figura conhecida de um crime de grande repercussão no Brasil. O homem afirmou ter reconhecido Eliza imediatamente pela foto.

O passaporte apresenta apenas um registro de entrada em território europeu, datado de 5 de maio de 2007, três anos antes da morte da modelo, sem qualquer anotação de saída. As páginas estão intactas e em bom estado de conservação, o que aumenta o mistério sobre como o documento permaneceu no local e por que Eliza teria deixado o país sem ele.

Após a descoberta, o passaporte foi entregue ao Consulado-Geral do Brasil em Lisboa, que informou ter comunicado oficialmente o Itamaraty. O órgão aguarda agora orientações de Brasília sobre os procedimentos a serem adotados, esclarecendo que apenas cumprirá as determinações que forem definidas pelas autoridades brasileiras.

*Com informações do Metrópoles

