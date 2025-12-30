Os crimes de feminicídio em SP chegaram a 233 casos no acumulado deste ano de janeiro a novembro, maior marca desde o início da série histórica, em 2018. Os dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública estadual) foram divulgados na tarde desta terça-feira (30).

Isolado, o mês de novembro teve 26 registros, ante 35 no mesmo período do ano passado. A capital paulista, que já havia batido o recorde do ano passado, teve cinco casos em novembro, totalizando 58 ocorrências.

As agressões contra mulheres sob o título de lesão corporal dolosa também bateram a maior marca do acumulado desde 2012, com 61.474 queixas nas delegacias. A comparação desconsidera 2011, que começou a ter dados publicados em setembro. Somente em novembro, foram 5.936 casos de agressão, ante 5.522 registrados no mesmo mês do ano passado.