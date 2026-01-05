Veja as chegadas e saídas nos times da Série A
| Tempo de leitura: 2 min
O mercado da bola contou com movimentações importantes dos clubes que disputarão a Série A em 2026. A reportagem mostra todas as chegadas e saídas sacramentadas até agora por cada uma das 20 equipes.
O levantamento leva em conta reforços anunciados, contratações em definitivo após o término de contratos de empréstimo e acordos já selados e que resta apenas o anúncio.
Chegadas e saídas de time da Série A
Corinthians
Chegou
Ninguém
Saíram
Talles Magno (NY City) e Romero (sem clube)
São Paulo
Chegaram
Danielzinho (Mirassol)
Carlos Coronel (NY Red Bulls)
Enzo Díaz (River Plate - em definitivo)
Gonzalo Tapia (River Plate - em definitivo)
Saíram
Luiz Gustavo (sem clube)
Galoppo (River Plate - em definitivo)
Rigoni (sem clube)
Maílton (Fortaleza)
Dinenno (Deportivo Cali)
Patryck Lanza (Juventude)
Jandrei (Juventude)
Matheus Belém (Camboriú)
Leandro (Botafogo-PB)
Erick (Vitória - em definitivo)
Palmeiras
Chegaram
Marlon Freitas (Botafogo)
Bruno Fuchs (Atlético-MG - em definitivo)
Saíram
Aníbal Moreno (River Plate)
Micael (Inter Miami)
Santos
Chegaram
Gabigol (Cruzeiro)
Zé Ivaldo (Cruzeiro - em definitivo)
Barreal (FC Cincinnati - em definitivo)
Saíram
Guilherme (Houston Dynamo)
Luisão (Goiás)
Zanocelo (Ceará - em definitivo)
Nonato (Fluminense - em definitivo)
Flamengo
Chegou
Vitão (Internacional)
Saíram
Juninho (Pumas)
Viña (River Plate)
Matheus Cunha (Cruzeiro)
Pablo (São Bernardo)
Cleiton (Wolfsburg)
Carlinhos (Remo)
Fluminense
Chegaram
Guilherme Arana (Atlético-MG)
Jemmes (Mirassol)
Nonato (Santos - em definitivo)
Saíram
Thiago Silva (Porto)
Manoel (sem clube)
João Neto (CRB)
Gustavo Dohmann (Houston Dynamo)
Botafogo
Chegaram
Martín Anselmi (técnico)
Riquelme (Sport)
Villalba (Nacional-URU)
Saíram
Marlon Freitas (Palmeiras)
Lucas Halter (Houston Dynamo)
Gabriel Bahia (Novorizontino)
Mastriani (Athletico)
Cuiabano (Nottingham Forest)
Philipe Sampaio (sem clube)
Davide Ancelotti (técnico)
Vasco
Chegou
Johan Rojas (Monterrey)
Saíram
Lucas Oliveira (Mirassol)
Jean David (Limache-CHI)
Paulinho (sem clube)
Maurício Lemos (sem clube)
Maicon (Coritiba)
Atlético-MG
Chegou
Renan Lodi (Al-Hilal)
Saíram
Guilherme Arana (Fluminense)
Saravia (sem clube)
João Marcelo (Al Ahli-EAU)
Fausto Vera (River Plate)
Caio Paulista (Grêmio)
Bruno Fuchs (Palmeiras - em definitivo)
Cruzeiro
Chegaram
Tite (técnico)
Néiser Villarreal (Millonarios-COL)
Matheus Cunha (Flamengo)
Chico da Costa (Cerro Porteño)
Saíram
Gabigol (Santos)
Bolasie (sem clube)
Eduardo (sem clube)
Gamarra (Olimpia-PAR)
Leonardo Jardim (técnico)
Grêmio
Chegaram
Luís Castro (técnico)
Caio Paulista (Palmeiras)
Saíram
Mano Menezes (técnico)
Enzo (CSA)
Alex Santana (Corinthians)
Arezo (Peñarol)
Adriel (AFS-POR)
Ronald (Fortaleza)
Alysson (Aston Villa)
João Lucas (Remo)
Camilo (Chapecoense)
Internacional
Chegou
Paulo Pezzolano (técnico)
Victor Gabriel (Sport - em definitivo)
Carbonero (Racing - em definitivo)
Saíram
Vitão (Flamengo)
Ricardo Mathias (Al-Ahli-ARA)
Estêvão (Ypiranga-RS)
Luis Otávio (Orlando City-EUA)
Bahia
Chegou
Román Gómez (Estudiantes-ARG)
Saíram
Danilo Fernandes (aposentadoria)
Santiago Arias (sem clube)
Rafael Ratão (Shanghai Shenhua-CHN)
Tiago (Orlando City-EUA)
André (Londrina)
Yago Felipe (sem clube)
Caio Roque (sem clube)
Vitória
Chegaram
Erick (São Paulo - em definitivo)
Baralhas (Atlético-GO - em definitivo)
Matheusinho (Cuiabá)
Caíque Gonçalves (Juventude)
Saíram
Raúl Cáceres (Olimpia-PAR)
Carlinhos (Remo)
Willian Oliveira (Coritiba)
Lucas Halter (Houston Dynamo)
Ricardo Ryller (sem clube)
Léo Naldi (Novorizontino)
João Pedro (Kyoto Sanga-JAP)
Mirassol
Chegaram
André Luís (Shanghai Shenhua-CHN)
Yuri Lara (Yokohama FC-JAP)
Rodrigo Rodrigues (Operário-PR)
Nathan Fogaça (Novorizontino)
Saíram
Bruno Bertinato (Portuguesa)
Chico da Costa (Cruzeiro)
Danielzinho (São Paulo)
Gabriel (Sporting Cristal)
Gabriel Knesowitsch (Cuiabá)
Guilherme Marques (sem clube)
Maceió (Portuguesa)
Matheus Bianqui (Novorizontino)
Matheus Sales (Botafogo-SP)
PH (Noroeste)
Red Bull Bragantino
Chegou
Ignacio Sosa (Peñarol)
Saíram
Thiago Borbas (Real Oviedo-ESP)
Guilherme Lopes (Atlético-GO)
Chapecoense
Chegaram
Marcos Vinícius (Avaí)
Robert (Atlético-MG)
Higor Meritão (CRB)
João Vitor (Avaí)
Rafael Thyere (Sport)
Jean Carlos (Criciúma)
Anderson (Atlético-GO)
Camilo (Grêmio)
Saíram
Deivity (sem clube)
Everton (sem clube)
Felipe Vieira (sem clube)
Getúlio (Tombense)
Inocêncio (Botafogo-SP)
Jimenéz (sem clube)
Márcio Jr (sem clube)
Marlon (sem clube)
Person (América-MG)
Pedro Martins (Sport)
Rafael Santos (Portuguesa)
Thomás (sem clube)
Vinicius Balieiro (Santos)
Remo
Chegaram
Juan Carlos Osório (técnico)
Alef Manga (Avaí)
Yago Pikachu (Fortaleza)
Zé Ricardo (Shonan Bellmare-JAP)
Patrick de Paula (Botafogo)
Carlinhos (Flamengo)
João Lucas (Grêmio)
Saíram
Guto Ferreira (técnico)
Pedro Rocha (Coritiba)
Pedro Costa (Santa Cruz)
Pedro Castro (CRB)
Luan Martins (Primavera-SP)
Athletico-PR
Chegaram
Gilberto (Palmeiras)
Alejandro García (Once Caldas-COL)
Portilla (Talleres-ARG)
Jadson (Juventude)
Saíram
Kevin Velasco (Puebla-MEX)
Mateo Gamarra (Olimpia-PAR)
Di Yorio (Santos Laguna-MEX)
Fernando (Ceará)
Alan Kardec (sem clube)
Tevis (Cruzeiro)
Tobias Figueiredo (Fortaleza)
Coritiba
Chegaram
Fernando Seabra (técnico)
Pedro Rocha (Remo)
Tinga (Fortaleza)
Willian Oliveira (Vitória)
Breno Lopes (Fortaleza)
Maicon (Vasco - em definitivo)
Saíram
Matías Fracchia (Coquimbo-CHI)
Alex Silva (Ceará)
Zeca (sem clube)
Geovane (Atlético-GO)
Filipe Machado (Vitória)
Carlos de Pena (sem clube)
Nicolas Careca (Novorizontino)
Dellatorre (Vila Nova)
Everaldo (sem clube)
Gustavo Coutinho (Sport)