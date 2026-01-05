Apresentado nesta segunda-feira (5) pelo Lyon, o atacante Endrick afirmou que os últimos meses -mesmo sendo pouco aproveitado pelo técnico Xabi Alonso no Real Madrid- foram os melhores de sua vida. O jogador revelou ainda um conselho do técnico Carlo Ancelotti, da seleção brasileira.

O que Endrick falou?

'Últimos seis meses foram os meus melhores'. "Tive tempo de estar com a minha esposa, construir a minha casa, construir a minha vida. Sem essa base, não consegue ser nada. Esses meses foram os melhores, pude me tornar mais homem, uma melhor pessoa e focar muito no meu trabalho. Estou feliz. Vai ser uma estadia muito maravilhosa. Um dos melhores meses da minha vida".

Escolha pelo Lyon. "Foi um momento muito importante [chegada da proposta do Lyon] para mim, para a minha esposa e para a minha família, porque quando meu representante chegou para conversar comigo e com a minha esposa, foi algo muito importante para nós, porque já tinha decidido buscar um novo lugar para jogar. Se Deus está dando esse caminho, nós precisamos seguir. Desde que senti isso no meu coração, comecei a trabalhar mais para pode chegar e poder ajudar o Lyon".