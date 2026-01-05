Um turista argentino foi preso neste domingo (4) após ser flagrado por câmeras de segurança com uma bolsa furtada de outro cliente, também argentino, dentro de um restaurante em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

Segundo a polícia, ele retirou dinheiro da bolsa e, em seguida, abandonou o item na área do jardim. O caso ocorreu na Praia Grande.

Após a notificação do crime, agentes da 132ª Delegacia de Polícia iniciaram as buscas que se estenderam durante toda a madrugada. Eles conseguiram localizar o turista em um condomínio próximo ao restaurante, onde ele estava hospedado.