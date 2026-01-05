O que mais ele disse?

Quem influenciou na volta. "Em algum momento, isso ia acontecer. Sempre tive que queria voltar para cá, fui criado aqui desde os oito anos. Tudo começou em casa, a Rafaela começou a falar para voltar, meus pais também... Sempre tive a vontade de voltar, não esperava que seria assim. As coisas começaram a acontecer e quando chegou até mim não tive dúvidas."

Se arrepende do Cruzeiro? "É difícil atacar algo que aconteceu para não dar certo. Eu voltaria em algum momento da minha vida. [Cruzeiro] É uma equipe com estrutura maravilhosa, com um projeto maravilhoso, sou amigo do Pedrinho. Foi uma decisão de momento, que não me arrependo e até por causa disso estou aqui. Se fosse outro time, talvez não me cederia para o Santos. Foi o momento certo."

Santos como seleção pessoal. "É claro que é um sonho estar na seleção, sempre é um objetivo, mas creio eu que meu momento não condiz com isso, mas também não é impossível. Vim para cá tratando o Santos como a minha seleção. Talvez, eu precise mais do Santos do que ele de mim. Estamos aqui para ajudar o Neymar, conversei com ele quando ficou tudo certo e estamos felizes de compartilhar o vestiário e o campo juntos. Podemos viver perto agora."