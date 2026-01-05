A secretaria estadual de Saúde da Bahia anunciou nesta segunda-feira (5) que não há casos novos de intoxicação por metanol no estado, após a confirmação de sete pessoas intoxicadas na cidade de Ribeira do Pombal, a 278 km de Salvador.

Uma delas, um homem de 31 anos, morreu na sexta-feira (2).

Segundo o governo baiano, além dos sete casos confirmados na mesma cidade, oito eram considerados suspeitos no estado, mas todos foram descartados após investigação.