06 de janeiro de 2026
INVESTIGAÇÃO

Bahia descarta novos casos de metanol após intoxicação e morte

da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Vinícius Oliveira Vieira, que estava entre os intoxicados em Ribeira do Pombal, no interior baiano
A secretaria estadual de Saúde da Bahia anunciou nesta segunda-feira (5) que não há casos novos de intoxicação por metanol no estado, após a confirmação de sete pessoas intoxicadas na cidade de Ribeira do Pombal, a 278 km de Salvador.

Uma delas, um homem de 31 anos, morreu na sexta-feira (2).

Segundo o governo baiano, além dos sete casos confirmados na mesma cidade, oito eram considerados suspeitos no estado, mas todos foram descartados após investigação.

Em Ribeira do Pombal, a venda de bebidas alcoólicas destiladas volta a ser permitida nesta segunda, após proibição da prefeitura. O município havia proibido a venda e o consumo das bebidas no período entre 31 de dezembro e 5 de janeiro.

O decreto valia para bares, restaurantes, eventos públicos e privados e comércio ambulante.

O Ministério da Saúde enviou na virada do ano 100 unidades de fomepizol à Bahia. A substância é utilizada em casos de intoxicação e o tratamento ocorre com quatro ou cinco unidades do medicamento a cada paciente, a depender do peso. Outra possibilidade de antídoto para o metanol é o etanol.

Das sete pessoas contaminadas, seis eram mulheres e participavam de uma festa de noivado. O grupo teve sintomas semelhantes após consumir bebida alcoólica, como vômitos, náuseas, tonturas, sensação de desmaios, falta de ar e visão turva.

Das seis vítimas sobrev iventes, quatro tiveram alta hospitalar, e duas seguem internadas no Instituto Couto Maia, em Salvador.

O metanol é uma substância química tóxica, encontrada em produtos como anticongelante e limpador de para-brisa, que tem aparência e gosto semelhantes ao álcool comum, tornando sua identificação no consumo quase impossível.

Os registros de intoxicação por metanol, que causaram mortes e danos graves à saúde, como cegueira, aconteceram a partir de agosto em diferentes estados do Brasil.

Em caso de suspeita de intoxicação, a busca por atendimento médico deve ser imediata, pois os sintomas -como fortes dores abdominais, tontura e confusão mental- exigem tratamento nas primeiras seis horas para evitar complicações.

