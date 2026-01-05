A Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema) suspendeu a autorização para o Santuário de Elefantes Brasil receber novos animais. A medida do governo estadual foi tomada após mortes recentes registradas no local.

De 2019 a 2025, quatro paquidermes faleceram menos de um ano após a chegada ao lugar, de acordo com informações divulgadas no site da instituição. O santuário é especializado em receber elefantes que passaram décadas em cativeiro.

A notificação da Sema foi expedida no último dia 23, uma semana após a morte da elefanta Kenya, que havia transferida em julho de 2025. O santuário tem 60 dias para apresentar documentos solicitados pelo órgão estadual, que é responsável por licenciar as atividades.