METANOL

SP investiga se adolescente que morreu na ZL bebeu gim adulterado

Por Luis Eduardo de Sousa e Paulo Eduardo Dias | da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/Governo de SP
Fiscal em comércio suspeito de vender bebidas adulteradas
Fiscal em comércio suspeito de vender bebidas adulteradas

ão Paulo investiga mais uma morte por suspeita de intoxicação por metanol. A vítima é uma adolescente de 15 anos, que morreu no último sábado (3) após ser internada no hospital de Cidade Tiradentes, na zona leste da cidade.

A reportagem teve acesso ao boletim de ocorrência da morte. O nome da jovem será omitido para preservar sua identidade, por se tratar de menor de idade.

À polícia, a mãe contou que a filha começou a passar mal na manhã de quinta-feira (1º) depois de voltar de um passeio com uma amiga durante a madrugada. A adolescente, segundo a mãe, saiu de casa por volta das 2h, retornando às 9h.

Ainda a segundo a mãe, a filha demonstrava um comportamento anormal, como se estivesse muito agitada. Ela negou que tinha bebido álcool, mas a amiga confirmou que as duas beberam gim que compraram em uma adega do bairro.

Após chegar em casa, a adolescente foi dormir, e a mãe saiu para trabalhar. Quando retornou, já à noite, percebeu que a filha ainda estava dormindo. Tentou acordá-la e notou que a jovem dava sinais de que estava inconsciente.

A família levou a jovem para a UPA de Cidade Tiradentes na manhã de sexta-feira (2), após notar uma piora. Depois de passar mais de um dia internada, a jovem morreu por volta das 23h de sábado.

Segundo o boletim de ocorrência, a guia de encaminhamento médico aponta possível intoxicação por metanol/cabanozepina, acidose metabólica e disfunção renal -esta última comum em casos de intoxicação.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirma que "foram requisitados exames ao IML (Instituto Médico-Legal) para a vítima", e que a Polícia Civil identificou outras pessoas que estiveram com a jovem na madrugada do dia 1º para serem ouvidas.

Procurada, a Secretaria de Estado de Segurança Pública disse que ainda não foi notificada pelo município, motivo pelo qual não tem informações sobre a apuração.

Já a Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo lamentou a morte da jovem, e disse que o caso segue em investigação. A pasta não respondeu se o corpo da jovem já passou por exame para identificar a possível intoxicação.

