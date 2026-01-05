Dez pessoas morreram afogadas nas praias do litoral paulista nos primeiros dias de 2026, segundo o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), responsável pela segurança e salvamento nas praias.

Esse total de mortos foi contabilizado de 1º ao dia 4 de janeiro. No mesmo intervalo, 336 pessoas acabaram resgatada em situação de perigo e uma segue desaparecida desde a tarde de sábado (3), em Mongaguá, na Baixada Santista.

No período de pouco mais de um mês, de 1º de dezembro de 2025 ao último domingo (4), foram 21 mortes e 1.184 pessoas salvas, inclusive com o uso de aeronaves.