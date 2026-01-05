O Flamengo anunciou nesta segunda-feira (5) a dispensa de atletas e o encerramento das modalidades de canoagem e remo do clube. Entre os nomes que deixam de ter vínculo com a equipe carioca está Isaquias Queiroz, dono de cinco medalhas olímpicas.

Medalhista nas últimas três edições dos Jogos Olímpicos -Rio-2016, Tóquio-2020 e Paris-2024-, ele tinha o apoio do rubro-negro nas competições nacionais. Vinculado ao clube nos últimos sete anos, o atleta havia renovado seu contrato em março de 2025 para o ciclo até Los Angeles-2028.

"Muito orgulho, meu amor, de você ter vestido realmente esse manto de corpo e alma e representado tão bem o Mengão. Triste porque sou flamenguista desde que me entendo por gente. E não ver o maior no melhor time do Brasil me corta o coração", escreveu Laina Guimarães, esposa de Isaquias Queiroz, nas redes sociais.