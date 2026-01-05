Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conhecido como "Niño Guerrero", é apontado como o principal líder do cartel venezuelano Tren de Aragua e figura central nas denúncias dos Estados Unidos contra o governo de Nicolás Maduro.

Flores é considerado o chefe máximo do Tren de Aragua, organização criminosa surgida nas prisões da Venezuela e que se espalhou pela América Latina. Seu nome está incluído entre os acusados pelo governo dos EUA de envolvimento em crimes de narcoterrorismo, tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro.

Ele começou sua trajetória como líder da penitenciária de Tocorón, onde consolidou seu poder e expandiu a influência do grupo. Ele transformou a prisão em base de operações e estruturou o cartel com hierarquia rígida, armas de guerra e controle sobre negócios ilícitos.