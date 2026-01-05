Palmeiras vence com gol que a bola não entrou e falha de goleiro
| Tempo de leitura: 1 min
O Palmeiras venceu o Monte Roraima por 4 a 2, na noite desta segunda-feira (05), na Arena Crefisa Barueri, na estreia da Copinha. A partida foi cheia de emoções, e ficou marcada por um erro crasso da arbitragem.
O trio de arbitragem confirmou o quarto gol do Palmeiras após a bola não entrar. Aos 30 minutos do 2º tempo, Arthur arriscou de fora da área, a bola bateu no travessão, no chão e o bandeirinha Jefferson Yago Franco Pinto correu para o meio do campo confirmando gol. O árbitro Vinicius Pinto Tonollo seguiu o auxiliar. A comissão técnica do Monte Roraima ficou inconformada com a situação.
O Palmeiras sub-20 abriu o placar logo aos 3 minutos com Luis Sabóia, após boa tabela com Victor Gabriel. Mas aos 10 levou o empate de cabeça do zagueiro Thiago. A equipe ficou mais ansiosa, desperdiçou muitas chances e foi para o intervalo com o 1 a 1 no placar.
O Palmeiras seguiu pressionando no segundo tempo e conseguiu marcar o segundo gol aos 11 minutos com Fábio. Sorriso fez grande jogada individual pela direita, cruzou rasteiro, e o camisa 8 só empurrou para o gol.
Aos 18, Victor Gabriel fez o terceiro do Palmeiras. Arthur fez cruzamento perfeito, e o camisa 11 subiu sozinho para ampliar.
O Monte Roraima voltou a descontar aos 32, após cobrança de falta de Germano. O camisa 10 cobrou falta pela ponta esquerda direta, e Aranha aceitou.
No lance seguinte, Arthur fez o "gol" polêmico da noite. A bola bateu muito fora do gol, e mesmo assim ele foi confirmado.
O Palmeiras volta a campo na Copinha na próxima quinta-feira (8), às 19h30, contra o Batalhão-TO, mais uma vez na Arena Barueri. O grupo 27 da competição ainda conta com o Remo.