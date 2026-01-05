Um turista paulista de 32 anos foi assassinado a tiros em um restaurante na orla da praia de Porto de Galinhas, no município de Ipojuca, no Grande Recife, na noite do último domingo (4).

A vítima foi identificada como Rafael Ventura Martins, que passava férias na região. Ele estava no restaurante Caldinho do Nenen, acompanhado da namorada e de um casal de amigos, quando houve uma discussão no local. Segundo testemunhas, o desentendimento teria sido motivado por ciúmes.

Ainda de acordo com os relatos, o suspeito agrediu Rafael com uma coronhada e, em seguida, efetuou dois disparos. Um dos tiros atingiu a cabeça do turista. O autor dos disparos fugiu após o crime e não havia sido localizado até a noite desta segunda-feira (5). O nome dele não foi divulgado pelas autoridades.