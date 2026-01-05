O Vasco renovou o empréstimo com o zagueiro Carlos Cuesta até dezembro de 2026.

O clube carioca exerceu a cláusula que havia firmado no contrato com o Galatasaray, que detém os direitos econômicos do colombiano. Nela, previa-se que o clube carioca teria que desembolsar 1,5 milhão de euros (R$ 9,7 milhões) pela extensão por mais uma temporada, algo que foi feito.

Caso queira comprar Cuesta ao fim do empréstimo, o Vasco terá que pagar mais 4,25 milhões de euros. O jogador se tornou homem de confiança do técnico Fernando Diniz e foi titular desde que chegou, em setembro do ano passado.