Uma das irmãs de Roberto Farias Thomaz, 19, que ficou cinco dias desaparecido no pico Paraná, afirmou que o jovem sobreviveu apenas com água durante o período e chegou a pular de uma cachoeira de cerca de 30 metros na tentativa de descer a trilha em que se perdeu.

Em entrevista a veículos de comunicação na tarde desta segunda-feira (5), Renata Farias relatou que o irmão descreveu os dias em que permaneceu isolado na montanha. "Ele pulou uma cachoeira de 30 metros. Disse que só orou e foi", contou.

Questionada sobre a alimentação do jovem na montanha, ela disse que Roberto evitou comer por medo de ingerir algo venenoso e se manteve apenas hidratado.