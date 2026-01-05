As comemorações do Réveillon na quinta (31) e quarta (1º) na avenida Paulista, região central de São Paulo, tiveram registros de 140 furtos e 5 roubos de celulares, informou nesta segunda (5) a SSP (Secretaria de Segurança Pública).

O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) divulgou que houve queda de 27,5% no total de registros de ocorrência, mas os números da Virada que ocorreu há um ano foram revisados.

No dia 2 de janeiro de 2025, a secretaria divulgou que haviam sido registrado 33 furtos de celular na avenida. Agora, a SSP informa que, na verdade, foram 191 boletins de ocorrência relatando furtos de celular na festa do Réveillon anterior -uma discrepância de 579%- e nove roubos.