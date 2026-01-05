O Conselho de Segurança da ONU se reúne em caráter de urgência nesta segunda-feira (5) diante do aumento do alarme internacional provocado pela ação militar dos Estados Unidos na Venezuela. A avaliação entre diplomatas é de que a crise ultrapassou tensões bilaterais e passou a representar riscos mais amplos à estabilidade regional e ao sistema internacional.

O encontro foi solicitado pela Colômbia e contou com apoio da China e da Rússia, além de um apelo formal do governo venezuelano. O tema da sessão será “Ameaças à paz e à segurança internacionais”, com a expectativa de que o secretário-geral da ONU, António Guterres, apresente um informe aos membros.